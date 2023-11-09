Буланову выгнали из ресторана из-за мужа: известно, что случилось

Татьяна Буланова сообщила, что не могла ходить с бывшим мужем в приличные места. Об этом информирует издание «Собака.ру».

Татьяна Буланова по приглашению издания отправилась в элитный ресторан. Находясь в заведении, артистка поделилась откровениями о личной жизни.

Как выяснилось, еще в недавнем прошлом знаменитость не могла ходить в приличные места. Причиной этого стал ее брак с Владиславом Радимовым. Дело в том, что экс-супруг Татьяны — спортсмен, предпочитающий комфортную и свободную одежду. Вот почему, по словам Булановой, он всегда ходил в трениках. Из-за отсутствия классического костюма Радимова не пускали во многие рестораны.

«Я помню, как со вторым мужем приходили в какие-то заведения, а его не пускали. Когда я выглядывала из-за его спины, нас пропускали. Его это очень злило», — высказалась артистка.

Кроме того, Татьяна добавила, что пристрастилась к алкоголю, будучи в браке с Владиславом. «Я стала пить не между голами, а между воротами», — пошутила знаменитость.

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