Звезда «Кухни» Марк Богатырев отказался от поисков отца после рождения сына. Об этом стало известно из эфира шоу «Sharpan Show».

Артист никогда не скрывал, что рос в неполной семье: его воспитывала мама, а отца он никогда не знал. Вот почему, став взрослым человеком, Богатырев мечтал о встрече с родителем. Для того, чтобы найти родственника, он обращался в передачу «Жди меня». Однако поиски не увенчались успехом. Недавно Марк решил отказаться от своей мечты.

«Для меня это очень важная тема. Когда у меня появился сын, я вдруг понял, что мне не нужно искать отца, потому что я сам стал отцом», — высказался актер сериала «Кухня».

По словам Марка, рядом с сыном он проживает то детство, которого у него не было. Отцовство помогает ему развиваться и чувствовать себя «полноценным». Несмотря на это, Богатырев не скрывает, что отцовство дается ему тяжело.

«Первые полтора года было тяжело. Ты не очень понимаешь, как взаимодействовать с ребенком. Когда появляется обратная связь, все меняется: возникают эмоции, радость», — цитирует StarHit высказывание актера из нового интервью.

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