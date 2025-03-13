Обратились в Генпрокуратуру: «Ветераны России» требуют депортировать Сарика Андреасяна

«Ветераны России» обратились в Генеральную прокуратуру из-за режиссера Сарика Андреасяна. Они намерены добиться того, чтобы в отношении деятеля культуры прошла проверка, передает «Абзац».

Общественники считают, что Сарика надо проверить на предмет возможных нарушений законодательства страны. Их интересует то, каким образом режиссер получил российское гражданство: законным или нет.

В случае, если будет подтвержден факт незаконного пребывания Андреасяна в стране, то члены организации требуют депортировать кинодела. «Ветераны России» таким образом отреагировали на заявление Сарика про Андрея Тарковского.

«Нельзя оставаться равнодушными, когда публичные личности, такие как Сарик Андреасян, не только не уважают нашу историю и культуру, но и открыто осмеивают величайших представителей отечественного кинематографа. Андрей Тарковский — это символ глубины, нравственности и художественного мастерства, который прославил русское кино на весь мир», — заявил глава движения Ильдар Резяпов.

Ранее режиссер Юрий Кара высмеял работы Сарика Андреасяна. Он назвал их второклассными. Фильмы Тарковского кинодел назвал высшей математикой.