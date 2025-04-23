19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики. Аврора Киба поделилась честным фото в соцсети.

В личном блоге Аврора не стала отрицать, что уже ложилась под нож хирурга. Подписчики попросили ее показать, как выглядела до пластики лица, и ответ Кибы не заставил себя ждать.

Невеста Лепса поделилась фото, на котором запечатлена без косметики, с пучком на голове и в купальнике.

«Без фильтров, как сейчас модно говорить», — написала она.