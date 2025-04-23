19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики
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19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики. Аврора Киба поделилась честным фото в соцсети.
В личном блоге Аврора не стала отрицать, что уже ложилась под нож хирурга. Подписчики попросили ее показать, как выглядела до пластики лица, и ответ Кибы не заставил себя ждать.
Невеста Лепса поделилась фото, на котором запечатлена без косметики, с пучком на голове и в купальнике.
«Без фильтров, как сейчас модно говорить», — написала она.
Киба признавалась, что делала ринопластику накануне 18-летия. По словам Авроры, ей пришлось долго уговаривать родителей, чтобы те дали согласие на операцию, которая прошла без осложнений. На восстановление у невесты Лепса ушло 10 дней.
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