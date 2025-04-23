НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 апреля 2025, 14:35
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19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики

19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики

© Starface.ru

19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики. Аврора Киба поделилась честным фото в соцсети.

В личном блоге Аврора не стала отрицать, что уже ложилась под нож хирурга. Подписчики попросили ее показать, как выглядела до пластики лица, и ответ Кибы не заставил себя ждать.

Невеста Лепса поделилась фото, на котором запечатлена без косметики, с пучком на голове и в купальнике.

«Без фильтров, как сейчас модно говорить», — написала она.

19-летняя невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Киба признавалась, что делала ринопластику накануне 18-летия. По словам Авроры, ей пришлось долго уговаривать родителей, чтобы те дали согласие на операцию, которая прошла без осложнений. На восстановление у невесты Лепса ушло 10 дней.

Ранее 19-летняя невеста Лепса прокомментировала интрижки певца матерной цитатой Айзы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маша Малиновская жалеет о многочисленной пластике.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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