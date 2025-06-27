Анатолий Белый* попросил называть его не российским, а израильским артистом

Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) попросил называть его не российским, а израильским артистом. Его слова передает StarHit.

После начала СВО актер уехал из России, осудив политическую ситуацию в стране. Теперь Белый* проживает в Израиле и заново строит карьеру. Он хочет, чтобы его перестали ассоциировать с Россией, и просит называть себя израильским артистом.

«Я хочу, чтобы меня в релизах обозначали «израильский артист». Не «российский». Не «бывший российский». Для меня это важно», — сказал он.

Актер не скрывает, что пока не может похвастаться успехом за рубежом: у него уже несколько месяцев не было ни одного прослушивания. Но он не унывает и верит, что «надо потерпеть».

Ранее уехавший в Израиль Анатолий Белый* заявил, что никогда не вернется в Россию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что уехавшего в Израиль Анатолия Белого* проверяют на спонсирование терроризма.

*признан иноагентом на территории РФ