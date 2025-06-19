Уехавшего в Израиль Анатолия Белого* проверяют на спонсирование терроризма

Уехавшего из России в 2022 году актера Анатолия Белого* (Вайсман, признан иноагентом на территории РФ) проверят на спонсирование терроризма. Его высказываниями заинтересовались в Следственном комитете после обращения активистов движения «Зов народа».

Белый* принимал участие в мероприятии в израильском городе Хайфа, устроенном украинской организацией с целью сбора средств для ВСУ.

«Изложенная в обращении информация принята к сведению и проверяется в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в документе, который цитирует Абзац.

Анатолий Белый* после 2022 года неоднократно заявлял, что родился на Украине и не имеет отношения к России. При этом он стал популярным благодаря экс-супруге Марине Голуб, которая устроила его карьеру в Москве. В 2023 году Белого* признали иноагентом за русофобские заявления. Кроме того, он пытался сорвать гастроли бывших коллег в Израиле.

Ранее Белый* заявил, что Константин Хабенский предлагал ему вернуться в МХТ им. Чехова, но он отказался. Актер также с сожалением отметил, что никогда больше не вернется в Москву, где прожил более 30 лет.

*Признан иностранным агентом на территории России