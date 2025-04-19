Анатолий Белый* ответил на предложение Хабенского вернуться в МХТ им. Чехова

Уехавший в Израиль Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) 20 лет отслужил в МХТ им. Чехова. Директор театра Константин Хабенский говорил, что будет рад снова видеть артиста на сцене. Но бывший муж Марины Голуб уверен, что никогда не воспользуется предложением звезды «Ночного дозора». Хабенский с уважением отнесся к решению Белого* уйти из театра. Он зашел к артисту в гримерку и сказал, что двери МХИ им. Чехова всегда для него открыты.

Белого* тронули слова руководителя театра, но он не рассматривает вариант вернуться в Россию. Артист признался, что комфортно себя чувствует в Израиле – в этой стране живут родители, сестры и братья знаменитости.

«А сейчас уже и большой круг новых знакомых. 30 лет я жил в Москве, даже больше. И вот, собственно, всё… Теперь я там никогда жить не буду. Жалко, конечно, жалко», - рассказал актер в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм».

С начала СВО Константин попросил артистов не высказываться на тему политики. Те, кто ослушался руководителя, покинули стены театра. Однако Анатолий* не стал осуждать Хабенского и сохранил уважительное отношение к нему.

Ранее Анатолий Белый снялся в новом сериале, в котором исполнил роль русского патриота.

*(признан иноагентом на территории РФ)