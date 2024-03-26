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Опубликовано 26 марта 2024, 15:51
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Анатолий Белый* на фоне теракта в «Крокусе» порадовался, что уехал из России

Актер Белый* на фоне теракта в «Крокусе» рассказал, что рад эмиграции в Израиль.
Анатолий Белый* на фоне теракта в «Крокусе» порадовался, что уехал из России

© Starface.ru

Уехавший из России после начала СВО актер Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

Белый* выразил радость из-за того, что два года назад решил переехать из России в Израиль. Он также сравнил родную страну с «тюрьмой на одной шестой суши».

«Очень тяжело все это осознавать. И жить в таком безумном мире тоже тяжело. Спасает только любовь во всех ее проявлениях. И свобода. Я так рад, что я на свободе, а не в тюрьме на одной шестой суши. Какой же ад там творится», - написал артист.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», который расположен в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало свыше 180 человек.

Ранее стало известно, что лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков перевел деньги пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Также мы писали, что группа Dabro решила перенести на месяц концерты в Нижнем Новгороде после теракта в «Крокус Сити Холле».

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
актер
теракт
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