Сергей Жуков пожертвовал деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пожертвовал средства для помощи пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Как признался музыкант, о ЧП в Подмосковье он узнал сразу после своего выступления в Пензе. Жуков подчеркнул, что новости были «оглушающе страшными».

«Я смотрел в сторону зала, где только что вместе с нами пели и танцевали шесть тысяч человек, и меня передернуло от ужаса, я пытался уложить в голове происходящее и не мог», — написал артист.

При этом сумму своего пожертвования лидер «Руки Вверх!» решил не раскрывать.

«Я искренне, до слез соболезную всем, кого коснулась эта жуткая трагедия. Мы все рядом с вами», — заключил он.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало свыше 180 человек.

Ранее стало известно, что блогер Валя Карнавал посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла».