Группа Dabro перенесла концерты в российском городе после теракта в «Крокусе»

Российская музыкальная группа Dabro приняла решение о переносе концертов в Нижнем Новгороде после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом коллектив сообщил в своем Telegram-канале.

Музыканты уточнили, что запланированные на 29-30 марта шоу в нижегородском концертном зале «Юпитер» теперь состоятся 23-34 мая. Также новую дату получил концерт группы в Самаре – 27 апреля.

Стоит отметить, что ранее Dabro принесли свои соболезнования пострадавшим в теракте и подчеркнули, что все приобретенные билеты останутся действительными на новые даты.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, случился теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало свыше 180 человек.

Ранее актер Александр Михайлов выразил мнение, что на месте «Крокус Сити Холла» следует построить мемориал.

Также сообщалось, что жена юмориста Евгения Петросяна побывала на концерте через три дня после теракта.