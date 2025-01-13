Анастасию Волочкову поздравляют с помолвкой с молодым танцором

Балерина Анастасия Волочкова намекнула на помолвку на отдыхе с 26-летним танцором. Знаменитость поделилась интригующим снимком в соцсети.

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с 26-летним танцором по имени Марчел. Балерина не скрывает нежных чувств к коллеге и называет его своим «Ихтиандром». При этом Волочкова не отрицает, что роман с молодым танцором является неожиданным.

«Нашла моего Ихтиандра и уже давно. А что мне делать? Конечно, Мальдивы. Конечно, Ихтиандр. У меня же все неожиданно, в моем стиле», — заявила балерина.

Также в блоге Анастасии появился кадр, на котором она запечатлена в легком платье в цветочек, а ее спутник в белой рубашке. Волочкова интригующе подписала кадр: «Жена», чем привлекла внимание поклонников, ставших поздравлять ее с помолвкой. Вскоре балерина удалила снимок, отказавшись комментировать изменения в личной жизни.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что ест только яйца и салатные листья на отдыхе. Подробности читайте в этой новости.

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