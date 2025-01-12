«От тебя у меня сводит скулы»: Анну Пересильд заподозрили в романе с российским певцом

В конце прошлого года Анна Пересильд объявила о разрыве с Ярославом Могильниковым. Актеры не объясняли, что между ними произошло, и лишь накануне 15-летняя звезда «Слова пацана» записала душещипательное видео, в котором рассказала о своих переживаниях. После этого дочь Юлии Пересильд появилась в новом романтическом видео певца Вани Дмитриенко.

В новом видео Ваня и Аня романтично смотрят друг на друга влюбленными глазами. Певец при этом гладит щеки и шею Пересильд.

«Ты уже в моей крови, от тебя у меня сводит скулы», — спел Дмитриенко.

Поклонники артиста удивились этой коллаборации и оставили комментарии под видео. Многие из них посчитали, что Анне слишком рано сниматься в подобных роликах.

«Она еще ребенок, люди, вы чего», «Дети совсем», «Вот это коллаб», «Педофилия», «Аню не узнала, если вы пара, то это супер история», — написали они.

Вполне, возможно, что Анна снялась в видео Вани в качестве актрисы и выполняла определенную роль, но многие фанаты обратили внимание на искру, вспыхнувшую между молодыми людьми.

В прошлом году Пересильд появлялась вместе с коллегой по сериалу Ярославом Могильниковым на многих мероприятиях. В Сети посчитали, что они встречаются, но после пара стала реже появляться вместе. Наконец, Аня опубликовала видео, которое состоит из ее детских фотографий и кадров, где видно, как она плачет. Анна подчеркнула, что переживает из-за своих чувств, связанных с расставанием