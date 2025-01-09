«Почти ничего не ем»: Анастасия Волочкова устроила голодовку на Мальдивах

Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы. Эта поездка для знаменитости стала юбилейной. Балерина рассказала, какого рациона придерживается на райском острове.

Артистка рада, наконец, побыть в уединении. Звезда призналась, что, несмотря на любовь к зрителям, теперь ей хочется находиться в одиночестве, чтобы восстановить силы.

По словам Волочковой, она очень мало ест. Рацион балерины очень скудный.

«Человек, с которым я полетела на Мальдивы и с которым я нахожусь рядом, постоянно удивляется тому, что я действительно почти ничего не ем. Я ем только яйца и салатные листья», — приводит ее слова mk.ru.

Анастасия отметила, что выбрала для отдыха остров, на котором нет русских. Но с ней общаются соотечественники, которые живут в совершенно других странах. Как пояснила балерина, ее везде узнают и любят.

Напомним, в СМИ считают, что компанию балерине на отдыхе составил таинственный бойфренд, про которого она рассказала поклонникам перед Новым годом. Однако на фото Волочковой пока появляется только ее подруга Татьяна Тузова.