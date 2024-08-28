Анастасия Волочкова заявила, что передала управление общим делом 18-летней дочке. Балерина рассказала о сотрудничестве с наследницей в соцсети.

В личном блоге Анастасия опубликовала фото с Ариадной. На снимке мать и дочь запечатлены в кафе за компьютером. Под новой публикацией балерина объявила о сотрудничестве с дочкой, сообщив, что та взяла под контроль их общее дело. Правда, Волочкова не стала уточнять, о каком бизнесе идет речь.

«Ариадна взяла под свой контроль наше общее дело. Как я счастлива! Она профессионал во многих областях», — высказалась знаменитость.

К слову, не все подписчики обрадовались за Волочкову. Многие посоветовали девушке разобраться с алкогольной зависимостью балерины.

«Лучше бы она взяла под контроль вашу алкогольную зависимость, Анастасия», — высказались пользователи Сети.

Ранее Анастасия Волочкова посетила с 18-летней дочерью собор Непорочного зачатия. Подробности читайте в этой новости.

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