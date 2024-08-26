«Она уже взрослая»: Анастасия Волочкова посетила с 18-летней дочерью собор Непорочного зачатия

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что в минувшее воскресенье посетила с дочерью храм Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. Родственницы побывали на службе в соборе.

Подробностями танцовщица поделилась в личном блоге.

«Вчерашний воскресный день мы провели с любимой доченькой Ариадной. Побывали на службе в храме Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы», - рассказала Волочкова.

После него мать и дочь весь день были дома.

«Какая же она уже взрослая», - восхищалась балерина и напомнила, что 23 сентября Ариадне исполнится 19 лет.

По словам Волочковой, за год она очень сблизилась с дочерью – отношения родственниц построены на доверии.

«Прощайте переходные возрасты и недопонимания. Ари – самый близкий человек в моей жизни», - призналась Волочкова и добавила, что гордится дочерью.

Ранее Волочкову возмутило повышение цен на билеты в Большом театре. Она рассказала, что билеты на «Щелкунчик» доходят до 60 тыс. рублей. Балерина считает, что вместо похода в театр выбрала бы отдых на Мальдивах.