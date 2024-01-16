Анастасия Волочкова вернулась в Россию с Мальдив и обматерила журналистов в аэропорту

Экс-балерина Анастасия Волочкова после публикации скандального танца с шоуменом Никитой Джигурдой вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. Бывшая прима Большого театра, вероятно, была так расстроена произошедшим, что едва выговаривала слова и с трудом стояла на ногах.

При этом журналисты, встречавшие Волочкову в аэропорту, предположили, что она выпила лишнего в полете. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, на соответствующий вопрос корреспондента Анастасия ответила оскорблением.

Кроме того, Волочкова не смогла объяснить, как она вычислила того, кто слил скандальное домашнее видео в Сеть и лишь повторяла, что ей «хотят отменить концерты», которыми она «светит для России».

«Вы куда вообще лезете, в мое творчество? Посмотрите, какая у меня охрана. Своим творчеством я свечу для России, и я бесплатно всех приглашаю», - заявила танцовщица, с трудом произнося фразы.

Ранее в Сети появилось видео с откровенным танцем Волочковой и Джигурды, во время которого Никита стянул штаны с Анастасии. Предположительно, ролик был снят в прошлом году в особняке балерины. Сначала она заявила, что видео опубликовал актер, однако позже адвокат Волочковой Роман Попов заявил, что ролик выложил ее знакомый, проживающий в Прибалтике.

Мы также писали, что фигуристка Марина Анисина решила поддержать мужа Никиту Джигурду после скандала. В личном блоге она поделилась семейным роликом и трогательно подписала публикацию, заявив, что ей «всегда так хорошо с любимым мужем».