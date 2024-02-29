«Большая душа»: Волочкова раскрыла имя мужчины, ставшего ее главной любовью

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у нее было множество романов, в том числе – с женатыми мужчинами. Ее слова приводит телеканал «360».

Как призналась танцовщица, мужчины часто теряют от нее голову, однако для нее всегда было важно, чтобы ухажер восхищался ее творчеством, возлагал к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». Она уточнила, что в этом случае ей не важно, женат ли поклонник.

«Мужчина — это не коза на веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь», — заявила Волочкова.

Кроме того, балерина подчеркнула, что в ее жизни были и несостоятельные любовники, которые обладали другим важным качеством. Звезда уточнила, что у них было «большое достоинство».

«Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», — объяснила Анастасия.

Балерина также назвала миллиардера Сулеймана Керимова самой главной любовью в ее жизни.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что больше не планирует рожать.