Прохор Шаляпин высказался о романе с Анастасией Волочковой

Прохор Шаляпин опроверг слухи о романтических отношениях с Анастасией Волочковой. Об этом он рассказал в интервью «ФедералПресс».

После того, как Анастасия Волочкова публично разругалась с близким другом Никитой Джигурдой, рядом с балериной оказался другой мужчина — Прохор Шаляпин. Певец регулярно делится в соцсетях совместными кадрами с Волочковой, посещает ее выступления.

Некоторые журналисты заподозрили, что Волочкову и Шаляпина могут связывать романтические отношения. Однако певец поспешил опровергнуть эти слухи.

«С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских, теплых отношениях. Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь. Я горжусь тем, что у меня есть такой друг, как Анастасия Волочкова», — рассказал он.

При этом на вопрос о том, состоит ли Прохор в отношениях, он отвечать отказался.

«Я не буду комментировать, потому что все начинается с безобидных вопросов. Как вы сказали, „счастье любит тишину“. Сейчас я не хочу выставлять свою личную жизнь напоказ», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин обратился к Бабкиной и Кадышевой.