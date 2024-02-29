Прохор Шаляпин высказался о романе с Анастасией Волочковой
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Прохор Шаляпин опроверг слухи о романтических отношениях с Анастасией Волочковой. Об этом он рассказал в интервью «ФедералПресс».
После того, как Анастасия Волочкова публично разругалась с близким другом Никитой Джигурдой, рядом с балериной оказался другой мужчина — Прохор Шаляпин. Певец регулярно делится в соцсетях совместными кадрами с Волочковой, посещает ее выступления.
Некоторые журналисты заподозрили, что Волочкову и Шаляпина могут связывать романтические отношения. Однако певец поспешил опровергнуть эти слухи.
«С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских, теплых отношениях. Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь. Я горжусь тем, что у меня есть такой друг, как Анастасия Волочкова», — рассказал он.
При этом на вопрос о том, состоит ли Прохор в отношениях, он отвечать отказался.
«Я не буду комментировать, потому что все начинается с безобидных вопросов. Как вы сказали, „счастье любит тишину“. Сейчас я не хочу выставлять свою личную жизнь напоказ», — добавил он.
Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин обратился к Бабкиной и Кадышевой.