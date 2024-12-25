Анастасия Волочкова раскрыла возраст нового бойфренда

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла возраст своего нового бойфренда. Соответствующая публикация появилась в микроблоге Олега Пилягина.

Танцовщица во время общения с блогером подтвердила, что состоит в отношениях. Знаменитость уточнила, что встречается с 45-летним мужчиной. При этом имя избранника бывшая прима Большого театра предпочла оставить в секрете.

Осенью 2022 года Анастасия Волочкова рассказала, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет предприниматель Сулейман Керимов, с которым она состояла в отношениях три года. Тогда балерина заверила, что не держит зла на экс-бойфренда, хотя, по ее словам, после разрыва он лишил ее работы в Большом театре, через суд отобрал подаренные квартиры и даже посылал угрозы.

Ранее Анастасия Волочкова поддержала Анну Седокову после обвинений в смерти бывшего мужа.

Также Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру.