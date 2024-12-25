«Причем здесь Аня?»: Волочкова поддержала Седокову после обвинений в смерти экс-мужа

Балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Анну Седокову после того, как многие в Сети обвинили ее в доведении экс-мужа Яниса Тиммы до суицида. Танцовщица уверена, что артистка здесь не причем, и решение баскетболист принял сам.

Тело Яниса было найдено в ночь с 16 на 17 декабря. Это стало неожиданностью для всех его близких и поклонников, так как перед смертью он активно вел социальные сети и поздравлял бывшую жену с днем рождения. Рядом с мертвым был также обнаружен телефон, на котором было оставлено послание – связаться с Седоковой.

После раскрытия подробностей смерти Тиммы в Сети обрушились на певицу. Пользователи уверены, что именно она довела спортсмена и не отвечала на его просьбы о встрече и примирении. Из-за всего этого стресса Анна даже попала в больницу, и до сих пор она находится под наблюдением врачей.

Анастасия Волочкова не присоединилась к обвинениям. Она заявила, что на Седокову нападают несправедливо.

«Почему ее осуждают? Он сам принял решение. Если ты слабый человек, причем здесь Аня? Что вы все на нее накинулись?» - отметила балерина в шоу «Пусть говорят».

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о заявлении артиста балета Сергея Полунина по поводу отъезда из России.