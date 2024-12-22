Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру. Об этом стало известно из соцсетей.

Балерина Анастасия Волочкова выложила фотографию в личном блоге, на которой она сидит в обнимку с мужчиной. Незнакомцем оказался некий продюсер по имени Левон.

«С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его», — подписала фото она.

При этом комментарии к публикации Волочкова отключила. Судя по соцсетям, в тот день балерина ездила на съемки к юмористке к Карине Мурашкиной, организацией которых занимался тот самый продюсер.

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