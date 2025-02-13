Анастасия Волочкова раскрыла, чем зарабатывает на жизнь жених дочки

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что жених дочки поет в католическом храме. Об этом сообщает Kp.ru.

В начале 2025 года стало известно о помолвке дочки Волочковой. Ариадна пришла на день рождения матери вместе с избранником. Балерина не скрывает, что рада за наследницу и одобряет ее выбор. При этом Анастасии неважно, кем работает будущий зять. Волочкова с трудом смогла ответить на вопрос о его профессии.

«Не знаю… Кажется, поет в каком-то католическом храме…», — заявила знаменитость.

Балерина принимает активное участие в подготовке к торжеству. По словам Анастасии, она хотела, чтобы свадьба дочки была «грандиозной», но зять против: он мечтает о скромной церемонии.

«Платье для Ариши шьет дизайнер Ира Волкова, автор многих моих балетных костюмов», — резюмировала звездная мама.

Ранее стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратит на свадьбу единственной дочери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 39-летняя певица Ольга Бузова назвала враньем обвинения Лады Дэнс в краже хита.