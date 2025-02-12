Раскрыто, сколько Анастасия Волочкова потратит на свадьбу единственной дочери

Балерина Анастасия Волочкова не собирается экономить на свадьбе единственной дочери. Она делилась, что торжество оплатит сама. И, по подсчетам Kp.ru, выделит артистка не менее 10 млн рублей, а то и больше.

О помолвке Ариадны стало известно в январе этого года. Девушка пришла на день рождения мамы вместе со своим женихом Никитой и продемонстрировала помолвочное кольцо. Оказалось, что предложение молодой человек сделал уже давно, и сейчас семья невесты активно готовится к свадьбе. По словам Волочковой, праздник состоится 26 апреля в Питере в особняке Мясникова. Выбирала место сама Ариадна.

«Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама», - поделилась Анастасия.

Журналисты выяснили, что аренда особняка обойдется балерине в 2 млн рублей. Также танцовщица потратится на еду, напитки, костюмы, декор, техническое оснащение и прочее. Предположительно, на все это уйдет не менее 10 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько стоят билеты на шоу Анастасии Волочковой, которые раньше были бесплатные.