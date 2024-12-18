«Скатертью дорожка»: Волочкова посмеялась над Полуниным, сообщившим об отъезде из России

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на заявление артиста Сергея Полунина об отъезде из России. Танцовщица назвала коллегу неудачником и посмеялась над ним.

В личном блоге Полунин опубликовал пост, в котором рассказал, что собирается уехать из страны. Он признался, что «душа чувствует себя не там». При этом артист балета подчеркивал, что четкого плана эмиграции у него нет. Узнав об этом, Анастасия Волочкова возмутилась — у Сергея было все в России, но он решил это оставить.

«Полунину здесь никто и ничего не мешает. Ему все карты здесь были раскрыты, все пути и дороги были открыты. Не могу залезть в голову к человеку и узнать, по какой причине он хочет покинуть Россию. Ну и пока, неудачник, хочется сказать. Скатертью дорожка. Только что он будет делать без России? Это вопрос другой», - заявила Анастасия в беседе с NEWS.ru.

Балерина отметила, что не понимает артистов, которые уезжают из страны в трудное время. Она убеждена, что, несмотря ни на что, нужно оставаться верным родине.

Ранее стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратила на оформление дома к Новому году.