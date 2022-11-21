Анастасия Волочкова предложила герою проекта «Мистер X» стать ее личным уборщиком

Экс-прима Анастасия Волочкова не оставляет попыток найти свою любовь. Недавно в Сети появились новости о новом молодом избраннике артистки, который делает ей дорогие подарки, однако сама девушка никак эту информацию не подтвердила. Зато на днях Волочкова открыто выразила симпатию мойщику остановок.

Не так давно на телеканале «Пятница!» завершился реалити-проект «Мистер X», в котором девушки боролись за сердце фейкового миллионера. Задачей эксперимента было выяснить, что выберут участницы, когда узнают о нем правду – деньги или любовь. Главным героем шоу стал мойщик остановок Игорь Саванец. Его обучили манерам, сделали новую стрижку, зубы, дали личного менеджера и поселили в люксовом отеле. Мужчина всего за несколько недель настолько вжился в роль миллионера, что ни одна девушка не догадалась о его реальном статусе.

Симпатичный мужчина покорил сердца не только участниц, но и Анастасии Волочковой. Артистка призналась, что она влюбилась в Саванца, и ее не смутило то, что он выдавал себя за криптомиллионера.

Волочкова поделилась в своем Телеграм-канале, что Игорь для нее настоящий красавчик, и она бы очень хотела нанять его на работу. «Игорь, хочу сделать вам предложение: станьте моим уборщиком в доме!» - написала Анастасия.

Балерина уверена, девушки, что отказались от Саванца еще очень пожалеют. По ее словам, мужчину ждет прекрасное будущее. Кстати, Игорь уже стал его строить. После участия в проекте мужчина обрел популярность. И хоть возлюбленную ему там не удалось найти, он получил армию поклонниц, которая теперь следит за ним в социальных сетях.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла правду об отношениях с актером Джимом Керри, который недавно попал под санкции.