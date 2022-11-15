Волочкова созналась в романе с попавшим под санкции Джимом Керри

Вчера стало известно о том, что Россия ввела санкции против ста граждан Канады. В чёрный список попал и актёр Джим Керри. Анастасия Волочкова решила прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг ее давнего знакомого.

Балерина сделала неожиданное заявление, сообщив, что в далеком прошлом их с Джимом связывали романтические отношения. Оказывается, в 2002 году мужчина даже приезжал на спектакль «Жизель» в Большом театре, после которого они с Анастасией отправились на прогулку по Воробьевым горам. Тем не менее встречи возлюбленных на этом не закончились. По словам Волочковой, в 2004 году у неё были гастроли в штате Колорадо, именно там состоялись самые запоминающиеся свидания с Керри.

К слову, звезда обмолвилась, что общение с известным актером давно прекратилось. Несмотря на это, мужчина продолжает напоминать о себе. Так, несколько лет назад Джим отправил для дочери балерины трогательную посылку с куклами. «Ариша была в восторге. Это ещё один показатель того, что такая я женщина, мужчины не могут забыть меня, они проявляют знаки внимания даже после того, как общение прекращается», – сообщила Анастасия.

Также Волочкова назвала «бредом» санкции против актера. Она убеждена, что творчество должно объединять людей.