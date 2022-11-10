46-летняя Анастасия Волочкова похвасталась новым молодым избранником

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова активно ведет социальные сети, в которых откровенно рассказывает поклонникам все о своей личной жизни. В этот раз артистка решила поделиться с фанатами своим счастьем – она встречается с новым молодым человеком.

О том, что бывшая прима-балерина предпочитает мужчин помоложе, было известно давно. Анастасия никогда не скрывала свою любовь к красавчикам и всегда хвасталась ими на публике.

Но в последнее время Волочкова решила держать свои романы в секрете, поэтому новое заявление стало настоящим сюрпризом. Балерина не призналась напрямую, кто ее новый молодой ухажер, но рассказала, что очень счастлива.

По признанию 46-летней светской львицы, она очень любит достойных мужчин, которые делают ей дорогие подарки. Ей нравятся романтические сюрпризы и знаки внимания. На своей страничке в социальной сети Волочкова в последнее время часто выкладывала большие букеты цветов и различные презенты. Так что, скорее всего новый молодой избранник полностью отвечает ее высоким требованиям.

Однако возлюбленному Анастасии нужно будет сделать все возможное, чтобы занять в ее сердце место. Напомним, что ранее балерина признавалась, что самой большой ее любовью в жизни был и остается бизнесмен Сулейман Керимов. Несмотря на то, что мужчина лишил ее работы и недвижимости, Волочкова не держит на него зла и до сих пор питает только теплые чувства.

Отметим, что недавно в СМИ обсуждались интимные подробности отношений балерины и Никиты Джигурды. Артисты в очередной раз возбудили публику откровенными фотографиями и видео друг с другом.