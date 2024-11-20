Балерина Анастасия Волочкова появилась на премии с перьями на голове и в валенках. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Москве состоялась премия «Звезды хайпа», которую посетили Алина Загитова, Анна Семенович, Оксана Самойлова, Анастасия Волочкова и многие другие звезды. Для выхода в свет балерина выбрала эпатажный образ. Она появилась в коротком красном платье, низ которого имитирует балетную пачку, в валенках и короне, украшенной перьями.

К слову, пользователи Сети оценили наряд Анастасии и назвали ее «красавицей».

«Очень талантливая, красивая и неординарная. Этим покоряет зрителей и раздражает злопыхателей», — написали подписчики.

Волочкова уточнила, что старалась следовать дресс-коду мероприятия.

«Дресс-код был объявлен — валенки. Для меня были созданы угги в стразах и за один день доставлены из Анапы. Также я решила использовать образ Жар-Птицы из моего шоу», — резюмировала знаменитость.

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