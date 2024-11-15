Волочкова рассказала о подарке Баскова во время романтического путешествия.

Анастасия Волочкова поучаствовала в шоу Гоши Карцева ASMR в котором знаменитости шепотом рассказывают о значимых для них вещах, демонстрируя их в кадре. Балерина принесла с собой яркие туфли на высокой шпильке, обшитые перьями.

Волочкова призналась, что обувь она получила в качестве подарка от Николая Баскова во время их совместного отдыха на Мальдивах в 2013 году.

«Мы улетали с острова. Когда уже подошла яхта, чтобы нас перевозить, он попросил меня подождать немножко на берегу. И через 10 минут вернулся уже с такими прекрасными башмачками», — прошептала балерина.

Помимо туфель, Волочкова продемонстрировала зрителям пуанты, веер, афиши своего шоу, песок с Мальдив и фотографию в золотой рамке.

Ранее мы писали о том, что Анастасии Волочковой предлагали «невменяемый гонорар» за участие в шоу с рэпером Natan.