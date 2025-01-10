НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 января 2025, 15:05
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Анастасия Стоцкая покинула Россию

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, что улетела из России.
Анастасия Стоцкая покинула Россию

© Starface.ru

Известная певица Анастасия Стоцкая покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге, выложив соответствующее фото.

Анастасия Стоцкая покинула Россию

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница призналась, что в настоящий момент находится на Бали. Знаменитость арендовала виллу на курорте Нуса Дуа.

Анастасия Стоцкая растит двоих детей от бизнесмена Сергея Абгаряна: 13-летнего сына Александра и 7-летнюю дочь Веру. Певица рассталась с предпринимателем в 2019 году. Певица публично признавалась, что пыталась сохранить семью, однако не получилось, и тогда исполнительница сделала все возможное, чтобы их разрыв не стал достоянием общественности. Лишь спустя 2,5 года Стоцкая сообщила, что развелась с мужем.

Ранее мы писали, что Анастасия Стоцкая вышла в свет с подросшими детьми, похожими на Филиппа Киркорова.

Также Анастасия Стоцкая удивила преобразившейся внешностью.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анастасия Стоцкая
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