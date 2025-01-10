Анастасия Стоцкая покинула Россию
© Starface.ru
Известная певица Анастасия Стоцкая покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге, выложив соответствующее фото.
Исполнительница призналась, что в настоящий момент находится на Бали. Знаменитость арендовала виллу на курорте Нуса Дуа.
Анастасия Стоцкая растит двоих детей от бизнесмена Сергея Абгаряна: 13-летнего сына Александра и 7-летнюю дочь Веру. Певица рассталась с предпринимателем в 2019 году. Певица публично признавалась, что пыталась сохранить семью, однако не получилось, и тогда исполнительница сделала все возможное, чтобы их разрыв не стал достоянием общественности. Лишь спустя 2,5 года Стоцкая сообщила, что развелась с мужем.
Ранее мы писали, что Анастасия Стоцкая вышла в свет с подросшими детьми, похожими на Филиппа Киркорова.
Также Анастасия Стоцкая удивила преобразившейся внешностью.