Анастасия Стоцкая покинула Россию

Исполнительница призналась, что в настоящий момент находится на Бали. Знаменитость арендовала виллу на курорте Нуса Дуа.

Анастасия Стоцкая растит двоих детей от бизнесмена Сергея Абгаряна: 13-летнего сына Александра и 7-летнюю дочь Веру. Певица рассталась с предпринимателем в 2019 году. Певица публично признавалась, что пыталась сохранить семью, однако не получилось, и тогда исполнительница сделала все возможное, чтобы их разрыв не стал достоянием общественности. Лишь спустя 2,5 года Стоцкая сообщила, что развелась с мужем.

Ранее мы писали, что Анастасия Стоцкая вышла в свет с подросшими детьми, похожими на Филиппа Киркорова.

Также Анастасия Стоцкая удивила преобразившейся внешностью.