«Выглядишь роскошно»: 41-летняя Анастасия Стоцкая удивила изменившейся внешностью в новом образе

41-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая удивила поклонников изменившейся внешностью. Артистка поделилась снимками в новом ярком образе в личном блоге.

На опубликованных кадрах Анастасия Стоцкая предстала в расшитом стекловидными кристаллами облегающем платье от бренда RAEY. По данным Леди Mail.ru, стоимость такого наряда составляет 1200 фунтов стерлингов (около 140 тыс. рублей). Певица дополнила образ черными босоножками и сумкой Alexander Wang, которая стоит, по информации источника, за 97 тыс. рублей.

Подписчики отметили, что платье подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Многие заявили, что за последние месяцы Анастасия Стоцкая сильно похудела.

«Худышка», «Огонь», «Моя богиня», «Выглядишь роскошно», — написали пользователи Сети.

В одном из интервью актриса признавалась, что сбросила вес благодаря правильному питанию.

«У меня бутылочка детокса с собой. Я устраиваю себе разгрузочки. Правильное питание, много воды. Спортом в какой-то момент я перестала заниматься. Устала и поняла, что нет уже сил. А раньше три раза в неделю, а то и каждый день, ходила обязательно», — рассказывала Анастасия Стоцкая.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Стоцкая отреагировала на слухи о тайной свадьбе.