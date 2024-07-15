Анастасия Решетова заявила, что не была с Яном Абрамовым из-за его возраста

Анастасия Решетова продолжает убеждать, что не была с Яном Абрамовым из-за разницы в возрасте. Модель ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

Фолловеры поинтересовались у Решетовой, важен ли для нее возраст партнера. Как выяснилось, модель не станет встречаться с мужчиной, который старше, особенно, если идет речь про 10-летнюю разницу в возрасте.

«Что касается лично меня, то я по примеру моих родителей раньше состояла в отношениях, где разница в возрасте была сильная. От 10 лет и выше для меня считается внушительной», — высказалась знаменитость.

По словам Решетовой, она выбирает ухажеров, которые одного возраста с ней. Для нее важно, чтобы в отношениях было партнерство, а не патриархат.

Таким образом, своими словами Анастасия вновь опровергла связь с Абрамовым, который старше почти на 20 лет.

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