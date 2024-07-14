Проводит время с семьей: Анастасия Решетова после скандала с разводом Алсу не думает о возвращении в Москву

Модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в разрыве певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, заявила, что пока не планирует возвращаться в Москву. Недавно экс-возлюбленная рэпера Тимати после скандала с разводом Алсу и травли в Сети улетела на отдых в Турцию, а затем вернулась на виллу во Францию, а теперь призналась в личном блоге, что возвращаться пока не собирается.

У предполагаемой разлучницы Алсу и Яна Абрамова спросили в соцсети, когда она вернется в Москву. Анастасия Решетова заявила, что это пока не входит в ее планы. Модель наслаждается отдыхом с семьей.

«Пока домой не планируем. У нас family time. Хорошо в деревне летом, как говорится», — отметила Анастасия Решетова.

Недавно девушка оказалась втянута в скандал с разводом Алсу. Певица объявила о разрыве с мужем после 18 лет брака и подтвердила причастность Анастасии Решетовой к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама модель пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Напомним, в последнее время внимание публики приковано к скандальному разводу Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги состояли в браке с 2006 года, у них трое детей, но в конце мая артистка подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову.

Ранее мы писали о том, что Алсу улетела из России на элитный курорт после скандала с разводом.