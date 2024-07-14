«Нашел адекватного человека»: бывший зять Шойгу рассекретил новую возлюбленную

Фитнес-блогер Алексей Стояляров после развода с дочерью экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу впервые вышел в свет с новой возлюбленной. Пара посетила VK Fest в «Лужниках».

«Правда, это первый такой раз, когда могу сказать: Господи, я действительно нашел адекватного человека, приятного, с которым мне классно проводить время», — поделился Столяров с порталом Super.ru.

Он подтвердил, что полтора года ни с кем не встречался, но сейчас обрел личное счастье. Столяров не стал скрывать, что его возлюбленная чемпионка мира по танцам и участница популярного телешоу. При этом он не раскрыл ее имя.

Как утверждает издание, сердце бывшего зятя экс-главы Минобороны РФ покорила мастер спорта России международного класса в спортивных бальных танцах, 30-летняя Вера Бондарева.

Кроме того, как признался Столяров, в его жизни произошли и другие важные перемены. В частности, он купил квартиру, сделал ремонт и уже погасил ипотечный кредит.

Ранее Алексей Столяров высказался о бывшем тесте Сергее Шойгу. Он назвал экс-главу Минобороны РФ человеком-легендой и признался, что и сам был бы не против возглавить какое-нибудь министерство.