Анастасия Решетова запускает детское шоу, где будет снимать сына от Тимати

Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова запускает собственное шоу, в котором будет сниматься ее сын Ратмир. Об этом сообщает StarHit.

Долгое время модель намекала своим подписчикам, что совсем скоро запустит новый проект. И вот недавно в распоряжении прессы оказались кадры со съемочной площадки.

Анастасия решила запустить детское шоу, где в одном из выпусков будет принимать участие ее пятилетний сын от Тимати.

«В первом формате Насти малыши будут угадывать предметы нашего детства — у них в руках окажутся напильник, грелка, счеты и другие незнакомые нынешнему поколению вещицы. Спойлер — получилось очень смешно», — поделился инсайдер со съемок.

Стоит отметить, что у Анастасии уже был опыт ведения передачи, в частности, она была ведущей шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ.

«Решетова прекрасно чувствует себя в кадре, и это большое возвращение Анастасии как ведущей», — подчеркнул источник.

А вот бывшего возлюбленного модели начали интересовать льготы для многодетных отцов. Недавно у рэпера родилась дочь от Валентины Ивановой, и это уже третий ребенок Тимати. После пополнения в семье исполнитель пошутил, что он способствует повышению демографии в стране.

Ранее мы писали, что сын Децла после смерти знаменитого отца живет на отчисления с его музыки.