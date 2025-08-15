«Езжу на метро, на автобусах»: сын Децла рассказал о скромной жизни

Сын рэпера Децла рассказал о скромной жизни после смерти отца. 20-летний Антоний Толмацкий признался, что живет на отчисления с его музыки – сумма составляет примерно 60 тыс. рублей в месяц.

Подробности приводит StarHit.

Антоний отметил: все думают, будто он живет «с золотой ложкой во рту». Сын музыканта опроверг домыслы и рассказал, что при вступлении в наследство его обманули с договором.

«Живу на отчисления с папиной музыки. Я получаю только 33 процента. Это приблизительно 60 тысяч в месяц. Езжу на метро, на автобусах», - сказал Антоний.

Он отметил, что еще при живом отце семья «не очень жила с отчислений музыки». Также Антоний признался о полученном недавно штрафе за безбилетный проезд.

Ранее сын Децла опроверг информацию о том, что не слушает песни отца. Он признался, что слушает хиты, но не исполняет. Молодой человек уверен, что для его карьеры это стало бы «похоронным маршем».