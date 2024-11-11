Анастасия Решетова высказалась о судьбе ее бренда нижнего белья

Модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала, что пока не определилась с дальнейшей судьбой ее бренда нижнего белья. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась бывшая возлюбленная Тимати, она может вернуться к разработке новых моделей белья, если появится «драйв и классный партнер». Она уточнила, что ей бы хотелось делать домашнюю и комфортную одежду.

Решетова подчеркнула, что в последний год она делала все «вопреки самой себе и своему внутреннему голосу» в компании. По этой причине она решила перестать публиковать рекламу своей марки и показывать изделия на себе.

«Понимая, что за мной стоит целая компания, коллектив, офис, есть ряд обязательств, я долго шла к этому решению. Сначала мы обсуждали выкуп моей компании, где я должна буду просто остаться лицом. Но и от этой идеи я отказалась», — отметила инфлюэнсерша.

Решетова заявила, что хотела заниматься тем, что ее наполняет. Она добавила, что благодарна команде за такой опыт.

«Но для себя я приняла решение теперь всегда следовать собственным убеждениям», — резюмировала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Решетова приняла решение закрыть свою компанию по производству нижнего белья. Позднее модель связала такой шаг с религиозными убеждениями.