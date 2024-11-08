Анастасия Решетова закрыла бизнес по производству белья из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает Super.ru.

На днях журналисты сообщили, что из-за убытков бизнес Анастасии Решетовой по производству нижнего белья вынужден закрыться. За прошлый год компания ушла в минус на 13 миллионов рублей.

Однако бывшая возлюбленная Тимати опровергла эту информацию. По ее словам, истинной причиной закрытия бизнеса стали вовсе не проблемы с прибылью, а ее мировоззрение.

«Развитие компании по производству женского белья перестало быть для меня актуальным в связи с укреплением религиозных убеждений. С возрастом меняются наши взгляды и ценности, поэтому бизнес, который предполагает рекламные кампании с публикациями девушек в белье, потерял для меня актуальность», — рассказала она.

Модель подтвердила, что сейчас запущен процесс ликвидации компании.

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