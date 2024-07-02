«Застукала в машине со своим супругом»: раскрыта неожиданная причина развода Алсу

Певица Алсу оказалась в центре внимания публики после заявления о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ситуация вокруг разрыва супругов накалилась после того, как выяснилось, что разлучницей пары стала Анастасия Решетова. Однако, как утверждает инсайдер, главной причиной развода стало то, что артистка «застукала» мужа с моделью в машине. Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Антон Суворкин (Aнтон S).

После громкой новости о разводе Алсу в Сети появились слухи, что причиной расставания супругов стали многочисленные измены со стороны бизнесмена, а одной из его предполагаемых любовниц назвали Анастасию Решетову. Позднее певица подтвердила причастность модели к ее разводу и открыто назвала соперницу «девушкой с низкой социальной ответственностью».

По словам Антона Суворкина, источник из его окружения заявил, что истинной причиной разрыва Алсу и Яна Абрамова стало то, что артистка «застукала Анастасию Решетову со своим супругом» в машине, и для нее это стало последней каплей.

«Значит, сейчас скандальные подробности появились, почему в принципе Алсу и Ян Абрамов разводятся. Как сообщает наш источник, вот что на самом деле разозлило Алсу, и она не намерена давать второй шанс Яну Абрамову. В общем, все дело в том, что Алсу застукала Анастасию Решетову со своим супругом», — рассказал блогер.

Антон Суворкин отметил, что именно этот случай «привел Алсу в бешенство», после чего она заявила, что «ей ничего не нужно» от бывшего мужа.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что муж Алсу еще до развода летал с Анастасией Решетовой в Китай.