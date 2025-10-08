Анастасия Мельникова сообщила, что хотела уйти в монастырь после смерти близких

Анастасия Мельникова призналась, что хотела уйти в монастырь после смерти близких. Об этом стало известно в эфире шоу «Секрет на миллион».

Анастасия Мельникова ушла из кино на пике карьеры и ведет уединенный образ жизни. Поговаривают, на решение актрисы повлияла тяжелая болезнь и смерть близких людей. Анастасия с горечью вспомнила, как за один год похоронила маму, брата и возлюбленного. По словам знаменитости, после череды смертей она задумывалась о том, чтобы уйти в монастырь. Однако в эксклюзивном интервью Мельникова призналась, что смогла взять себя в руки.

Также актриса впервые заговорила о своей болезни. По данным СМИ, Анастасия перенесла не одну операцию и прошла курс гормональной терапии, из-за которой набрала вес.

«У меня гипс был от одного сустава до другого. Я не могла встать с кровати», — сказала актриса в анонсе интервью.

