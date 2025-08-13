Анастасия Мельникова не сдержала слез на прощании с Иваном Краско в Петербурге

Анастасия Мельникова не сдержала слез на прощании с Иваном Краско в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает StarHit.

В Санкт-Петербурге в Театре имени Комиссаржевской состоялась церемония прощания с Иваном Краско. В центре сцены находились портрет актера и открытый гроб, к которому друзья и коллеги умершего подходили по очереди. В числе первых, кто решил проститься с Краско, оказалась Анастасия Мельникова. Актриса, которая избегает публичных мероприятий, поднялась на сцену в черной блузке, юбке и с букетом алых роз. Анастасия, не сдерживая слез, с дрожащим голосом произнесла речь в память умершего.

«Много лет мы могли тебя видеть, слышать, чувствовать… Каждый раз, когда ты встречался с ним за кулисами или по пути на репетицию, ты понимал, что ты ему нужен, ты интересен. Дяде Ване было важно знать, чем ты сейчас живешь, что у тебя происходит», — высказалась знаменитость.

Также траурную церемонию посетили Георгий Штиль, Николай Буров и многие другие коллеги Краско.

Напомним, Мельникова давно отказалась от публичного образа жизни. Актриса перенесла операцию и гормональную терапию. Анастасия не раскрывает свой диагноз.

Ранее сообщалось, что актер Краско собирался передать при жизни подарок бойцам СВО. Подробности читайте в этой новости.