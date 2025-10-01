Актриса Анастасия Мельникова пришла на прощание с Геннадием Ниловым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает mk.ru.

1 октября в Санкт-Петербурге простились с Геннадием Ниловым. Актер скончался за два дня до 89-летия. На траурной церемонии присутствовали близкие, коллеги и поклонники умершего. Вокруг гроба Нилова было много цветов, венков. По информации источника, все находились в подавленном настроении.

Среди тех, кто пришел проводить артиста в последний путь, была Анастасия Мельникова, которая редко выходит в свет и отказалась от съемок из-за болезни. Мельникову связывают долгие годы дружбы с сыном умершего.

Напомним, актриса не раскрывает свой диагноз, но открыто рассказывает о гормональной терапии, из-за которой набрала вес.

На данный момент дочь Анастасии развивает себя в актерстве.

