«Я просто делала свою работу»: что молодая сиделка Краско получила от актера после его смерти

Актер Иван Краско оставил в наследство молодой сиделке Дарье шарф и очки. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, сиделке, ухаживавшей за Краско в последние годы его жизни, ничего не досталось в наследство. По словам Дарьи, она присматривала за пожилым актером бескорыстно и ничего не требовала взамен.

«Я просто делала свою работу — ухаживала за пожилым человеком, кормила его. А остальное, все, что касается денег, наследства, мы никогда с ним не обсуждали. И лезть в это, говорить: «Иван Иванович, могу я получить что-то от вас, потому что я за вами ухаживаю?» — было бы кощунством», — высказалась Дарья.

При этом сиделка отметила, что в память об актере у нее остались фотографии, очки и шарф.

По информации источника, квартира в центре Санкт-Петербурга записана на экс-избранницу Краско Наталью Вяль и на двоих детей. Также актер владел землей в Вартемягах.

Ранее сын Ивана Краско рассказал о последних днях жизни артиста. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что семья Валентины Талызиной поругалась из-за картин на десятки миллионов рублей.