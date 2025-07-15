Мечтает о пекарне и боится потолстеть: как живет дочь актрисы Анастасии Мельниковой

Дочь актрисы Анастасии Мельниковой Мария дала большое интервью в шоу «Звездное дежавю» и рассказала о старте карьеры в кино. Она призналась, что мама была не в восторге от ее желания сниматься и даже не хотела пускать ее участвовать в работе над военным фильмом.

Мария отметила, что все в ее семье были уверены – она вырастет и станет врачом. Но родственников ждало разочарование, ведь девушка боялась крови и мечтала вовсе не о белом халате, а о сцене. По словам Мельниковой, она сама бы не выбрала профессию медика, так как боится большой ответственности.

Первую большую роль Мария получила в 2018 году. Она рассказала, что мама открыто высказывалась против участия дочери в съемках.

«Мама тогда была против, все-таки дебютная главная роль в серьезной военной картине… Говорила мне: „Маш, ты еще не училась нигде, у тебя мало опыта. Ты просто не потянешь“. Да, мы всегда были друг с другом честны. И с моей стороны не было каких-то обид», - поделилась девушка.

Также в интервью Мария затронула тему внешности. Она призналась, что очень следит за фигурой, так как в ее семье многие склонны к полноте. Но хоть булочки Мельникова не ест, она мечтает открыть собственную пекарню. По словам актрисы, она займется бизнесом после того, как построит карьеру в кино.

Ранее Анастасия Мельникова рассказала о совместной работе с дочерью на съемочной площадке.