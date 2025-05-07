Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали из Дубая в Баку, оставив детей дома. Супруги рассказали о путешествии в соцсети.

Анастасия и Дмитрий часто отдыхают за границей всей семьей. Однако на этот раз супруги устроили себе романтическое путешествие. Сначала Анастасия улетела в Дубай, затем к ней из Казани прилетел футболист, а оттуда пара отправилась в Баку.

В личном блоге модель рассказала о насыщенных днях в Баку. Они посетили ужин с Эмином Бабаевым, осмотрели местные достопримечательности и записали памятные видео, одно из которых появилось в блоге Костенко.

К слову, фолловеры восторженно отреагировали на публикацию Анастасии.

«Хорошо вам отдохнуть в Баку. Вы такая хорошенькая! Счастья вам! Красивая пара», — написали подписчики.

Ранее Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов решили родить еще двоих детей. На данный момент они воспитывают четверых наследников. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Макеева отметила четвертую годовщину свадьбы с Романом Мальковым.