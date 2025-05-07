Анастасия Макеева отметила четвертую годовщину свадьбы с Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева 7 мая отмечает очередную годовщину бракосочетания с мужем Романом Мальковым. Пара не смогла сказать, что это за свадьба.

Макеева сообщила, что они с Романом четыре года в браке. Актриса спросила, «какая это свадьба». Однако супруги не знали, что 4 года совместной жизни называются льняной свадьбой.

«Четыре года совместной, серьезной, официальной жизни. Посмотрим, как мы друг друга знаем», - произнесла актриса.

Паре задали несколько вопросов. Из ответов стало известно, что Роман первым признался Анастасии в любви. Больше денег в семье тратит Макеева, она же самая общительная в паре. Сладкое предпочитает Мальков, он раньше всего засыпает.

После опроса супруги поздравили друг друга, поцеловавшись.

В 2024 году сообщалось, что Макеева перенесла операцию. Актриса рассказывала, что супруг 8 часов ждал под окнами, когда она покажется, и «хотел брать штурмом больницу».