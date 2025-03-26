Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов решили родить еще двоих детей

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко намерены родить еще двоих детей. Публикация на эту тему появилась в микроблоге спортсмена.

На одном из видео Тарасов спрашивает у младшей дочери Евы, хочет ли она себе брата или сестру. «Да, сестру и брата», — ответила наследница. В этот момент манекенщица рассказала, что восстановилась после предыдущих родов и готова снова «округляться». Футболист поддержал желания супруги и дочери и пообещал скорое прибавление в семье.

В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У спортсмена также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Тарасов получил широкую известность после отношений с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и исполнительница состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова признавалась, что разошлась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист заявлял, что артистка не хотела иметь детей.

Ранее мы писали, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели повторную свадьбу на Мальдивах.