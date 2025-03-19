Блогер Дава отметил 32-летие в ресторане с беременной женой Мари Краймбрери

Блогер Дава отпраздновал свой день рождения в кругу самых близких людей. 32-летие артиста было организовано в ресторане, а главной гостьей стала его беременная жена Мари Краймбрери. Кадрами с торжества он поделился в личном блоге.

В этом году Дава решил отказаться от большой и шумной вечеринки в пользу тихого семейного ужина. В важный день рядом с ним была супруга, которая выбрала для похода в ресторан парный образ с именинником — оба были в белых футболках, джинсах и черных объемных пиджаках.

К слову, главным подарком для Давы стал штамп в паспорте. В день рождения он раскрыл, что все-таки женился на Мари. Артисты расписались в ЗАГСе, не устраивая большое торжество. Блогер признался, что мечтал о семье с Краймбрери и, наконец, его желание исполнилось.

Напомним, что певцы встречаются уже несколько лет, однако о романе они решили рассказать только в 2025 году. Они перестали скрывать очевидное, когда обручились и узнали, что скоро станут родителями.

Ранее Павел Воля дал совет Даве и беременной Мари Краймбрери.