«Амбициозная мечта»: Севиль заявила, что хочет повторить подвиг Пересильд и отправиться в космос

Севиль заявила, что хочет повторить подвиг Юлии Пересильд и отправиться в космос.

Солистка группы Artik&Asti не стала скрывать, что у нее есть амбициозная мечта. По словам артистки, она восхищается мужеством Юлии Пересильд, которая не побоялась лететь в космос ради съемок фильма «Вызов».

На премии «Новое Радио AWARDS» Константина Хабенского Севиль раскрыла, что ей бы хотелось стать первой певицей, оказавшейся в непривычных для себя условиях. Однако певица признала, что для этого ей необходимо будет пройти большую подготовку. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Амбициозная мечта — быть ближе к звездам... Конечно, это красиво и романтично, но я прагматично смотрю на это все. Это большая подготовка, поэтому Юлия Пересильд, конечно, для меня невероятный герой. Да, я бы хотела! Было бы круто полететь в космос будучи певицей... И послужить человечеству, это было бы классно и очень амбициозно», — сообщила Seville в беседе

На днях Юлия Пересильд выступила на личном сольном концерта совместно с группой «МАNДРАГОРА» и попробовала себя в роли певицы.

Ранее мы писали о том, что солистку Artik & Asti Севиль заподозрили в беременности.

Также сообщалось, что Юлия Пересильд вспомнила о знакомстве с Расторгуевым и участии в трибьюте «Любэ».