Вышла в свет с округлившимся животом: солистку Artik & Asti Севиль заподозрили в беременности

В ноябре прошлого года солистка дуэта Artik & Asti Севиль Велиева подтвердила, что выходит замуж за музыканта Антона Гайворонского, известного под псевдонимом TONI. Жених и невеста вышли вместе в свет на премии ЖАРА Music Awards 2025. Певица появилась на публике в облегающем платье, подчеркивающем живот: поклонники сразу же заподозрили артистку в беременности.

32-летняя звезда вышла на красную дорожку в ярко-розовом блестящем платье в пол с длинными рукавами. Волосы Севиль уложила в элегантный пучок. Ее жених предпочел спокойный образ — коричневый брючный костюм, дополненный желтым галстуком.

Как сообщает «7Дней.ru», на некоторых снимках отчетливо виден округлившийся живот Велиевой. Гости премии сразу же подумали, что певица в этом году станет мамой. Однако солистка Artik & Asti не давала каких-либо комментариев на эту тему.

Севиль и Антон встречаются с осени 2022 года. Но только в прошлом году артистка призналась, что состоит в отношениях с молодым человеком уже полтора года. Возлюбленные предпочитали не делиться подробностями личной жизни, чтобы избежать лишних разговоров и слухов.

Ранее 34-летняя возлюбленная шоумена Тимура Родригеза Катя Кабак снялась с округлившимся животом.